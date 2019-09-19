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четверг, 19 сентября 2019 16:23

Черный крот и удостоверение слепого - как встречают нового председателя ОГА
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В Виннице назначили нового главу ОГА
Фото: Ирина Кальченко
В Виннице назначили нового главу ОГА
В Виннице назначили нового главу ОГА
В Виннице назначили нового главу ОГА
В Виннице назначили нового главу ОГА

19 сентября в Виннице назначили нового главу областной государственной администрации.

В 11 часов жители Винницкого района устроили пикет.

"Меня не интересует работа президента. Ребенок болеет раком. Минздрав лекарств не дает. Знаю только, что работа власти не изменилась. И уже не жду от них ничего хорошего", - говорит женщина с плакатом в руках. Одета в темные брюки. Имеет черные волосы, собранные в хвост.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице назначили нового главу ОГА
В Виннице назначили нового главу ОГА

К администрации подходит новоиспеченный председатель Владислав Скальский. Приветствуется. В его адрес сразу летят вопросы и претензии от журналистов и винничан.

"Вы не разбираетесь во многих вопросах. Не можете ответить ни на один вопрос о земельные участки", - выкрикивает мужчина, лет 60, с микрофоном в руках.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице назначили нового главу ОГА
В Виннице назначили нового главу ОГА

На входе в областной совет охрана проверяет документы участников конференции и журналистов.

"Еще бы модератора сюда привели или оператора. Извините, но это цирк", - говорит женщина, лет 40. Стоит слева от входа. Одета в черную кожанку куртку и темные джинсы.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице назначили нового главу ОГА
В Виннице назначили нового главу ОГА

В зале областного совета собрались чиновники, среди которых руководители департаментов, городской голова и заместители, бывший глава ОГА Валерий Коровий и представители Украинской православной церкви.

"Жду Зеленского, чтобы услышать, что освобождает всех и сфотографироваться с ним", - говорит девушка у окна. Говорит по телефону. В руках держит фотоаппарат и селфі палку.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице назначили нового главу ОГА
В Виннице назначили нового главу ОГА

В зал заходит новый председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский и первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.

В это время президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ближайшую встречу с Дональдом Трампом. В Винницу не появился.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице назначили нового главу ОГА
В Виннице назначили нового главу ОГА

"До меня доходят слухи, что люди спрашивают почему на Винниччине назначают человека Гройсмана. Не хочу уделять много времени этому вопросу. Мы назначаем не Гройсмана. У вас есть претензии к Скальского? Дайте ему время. Хочу, чтобы вы научились уважать власть", - заявил Трофимов.

В зале начали перешептываться люди.

"За это время я провел много собеседований, пересмотрел множество резюме. Видел много людей, которые хотели бы, но не могут. Скальский - профессионал, который готов взять на себя ответственность. У него есть желание что-то менять в стране", - говорит Трофимов и зачитывает указ президента.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице назначили нового главу ОГА
В Виннице назначили нового главу ОГА

В свою очередь новоиспеченный глава областного совета благодарит Владимиру Зеленскому за доверие.

"Мой папа и дедушка из Винницы. Эту связь я чувствовал когда работал далеко за пределами страны. Весь свой опыт я применю для обеспечения успешного развития Винницкой области, которая на сегодня является одним из лидеров экономического роста", - пояснил Владислав Скальский.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице назначили нового главу ОГА
В Виннице назначили нового главу ОГА

Муж выбегает к трибуне и начинает говорить о верховенстве власти, новую и старую Конституцию. Обвиняет новую власть. Одет в голубую рубашку. Имеет седые волосы и носит очки.

"Я ожидал увидеть здесь президента Зеленского, а не вас. Поэтому прошу, передайте ему эти документы", - говорит председатель ОО "Мы вместе" Сергей Щетинин.

Трофимов быстро отреагировал на вопрос и спросил, что конкретно сделал фермер для развития края и украинцев в Винницкой области. Люди в зале начали аплодировать.

"В течение 30-ти лет я здесь не делал ничего. Никому не было дела ни к государству, ни к процессам. Мы мечтали некоторое время, чтобы начать что-то делать. До конца не верили, но мечта сбылась", - пояснил фермер.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице назначили нового главу ОГА
В Виннице назначили нового главу ОГА

К микрофону подошел представитель украинского общества слепых Константин Ильницкий.

"Владислав Скальский приезжал к нам еще год назад, в качестве заместителя мэра. Постоянно находимся с ним на связи, не буду этого скрывать", - говорит Ильницкий. Из пакета достает игрушечного крота и вручает его Скальскому. Новый председатель забыл забрать подарок после заседания.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице назначили нового главу ОГА
В Виннице назначили нового главу ОГА

"Общество слепых предусматривает, чтобы к нам вступали и зрячие люди. Поэтому передайте это удостоверение слепого господину президенту. Теперь он обязан нам помогать", - улыбнулся Константин Ильницкий.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице назначили нового главу ОГА
В Виннице назначили нового главу ОГА

Под конец человек из зала взял микрофон и поблагодарил Валерию Коровию за долгие годы работы. Народ долго аплодировал.

Сергей Трофимов извинился перед бывшим председателем ОГА, за то, что с самого начала не пригласил его к микрофону. Мужчины пожали руки и разошлись.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице назначили нового главу ОГА
В Виннице назначили нового главу ОГА

На улице женщина спрашивает будет ли с главных дверей Трофимов выходить. Говорю, не знаю.

"Ну так а шо ж ему здесь выходить. Людей боится. Такая эта новая власть", - говорит женщина с большим черным пакетом в руке.

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Владислав Скальский родился 18 января 1976-го в Виннице.
После окончания 11 классов (1993-го) поступил в Винницкий государственный технический университет на факультет строительства.

Получил в 1998-м специальность специалиста по теплогазоснабжения, вентиляции и охраны воздушного бассейна.

1997-го начал работать на должности менеджера ООО "ТК Вінницяпівденьторг", которое занималось оптовой продажей алкогольных напитков.

В 1999-м перешел работать заместителем директора по строительству в ООО "Европа" в Виннице.

2006 принят на должность менеджера-стажера в ООО "МЕТРО КЭШ энд КЕРРИ Украина" в Киеве. После череды повышений в апреле 2007-го стал директором торгового центра в Виннице.

В июле 2010-го переехал работать в Республику Казахстан, где отвечал за развитие сети торговых центров ООО "МЕТРО КЭШ анд КЕРРИ Казахстан".

В апреле-мае 2012-го переехал в Российскую Федерацию, где начал работать директором дивизиона "Юг" и "Сибирь" в федеральной сети гипермаркетов компании "Лента".

В апреле 2014-го решил вернуться в Украину, где с июля 2014-го – генеральный директор ООО "ГПС Недвижимость Киев". В январе 2015-го уволился по собственному желанию.

С апреля по июль 2015-го исполнял обязанности генерального директора ГП "Центр государственного земельного кадастра" при Держгеокадастрі Украины.

С февраля по июнь 2016-го – директор КП "Институт развития городов" Винницкого городского Совета.

С 24 июня 2016 года назначен на должность заместителя городского головы Винницкого городского совета.

Женат, имеет дочь.

Автор: Ирина Кальченко
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