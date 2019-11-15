Назначили новую представительницу правительства в Верховной Раде

Представительницей стала Елена Шуляк. Фото: MY.UA

Депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк стала представительницей правительства в Верховной Раде.

Она заняла должность Ирины Верещук, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Сотрудничество парламента и правительства является критически важным условием для эффективных и качественных изменений в стране. Наша задача - объяснять важность и положительные последствия предлагаемых нами изменений, чтобы народные депутаты, имея всю необходимую информацию, могли донести до своих избирателей и поддержать инициативы Кабинета Министров во время голосования на пленарных заседаниях. Елена за время работы в ВР уже продемонстрировала отличные результаты в этом направлении. Убежден, что наше сотрудничество будет весьма эффективной и иметь конкретные результаты", - прокомментировал назначь ния премьер-министр Алексей Гончарук.

Елена Шуляк является заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Ранее была членом правления, руководителя сектора "Строительство" BRDO, генеральным директором ООО "Мидланд Девелопмент Украина" и других должностей в бизнес-сегменте.

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"Не секрет, что я работала в BRDO вместе со многими членами этого Кабинета министров. Почти 4 года работы бок о бок - это серьезная база для доверия", - прокомментировала свое назначение Шуляк в Facebook.

Своей основной задачей она считает налаживание прозрачной, понятной и постоянной коммуникации между правительством и парламентом.

Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук напишет заявление на прекращение полномочий представительницы Кабинета министров в Верховной Раде. Об этом она заявила журналистам в кулуарах парламента. Причиной назвала то, что не удалось "сработаться". Решение назвала согласованным с обеих сторон.