Назначили нового командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ

Предыдущий командующий ДШВ Михаил Забродский стал депутатом Верховной Рады Фото: https://www.radiosvoboda.org

Новым командующим десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины стал генерал-майор Евгений Мойсюк.

Об этом сообщил в своем Facebook министр обороны Степан Полторак.

Он напомнил, что предыдущий командующий генерал-лейтенант Михаил Забродский стал народным депутатом по результатам внеочередных парламентских выборов.

"Поздравляю с назначением командующим десантно-штурмовой войск ВСУ генерал-майора Евгения Мойсюка! Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен - его опыт позволит развивать и укреплять потенциал десантно-штурмовой войск", - заявил в сообщении Полторак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "ЕС" предлагает Забродского на должность главы комитета по нацбезопасности

До сих пор 39-летний Евгений Мойсюк был первым заместителем Забродского. Он руководил обороной Донецкого аэропорта зимой 2014-2015 годов и выводом оттуда личного состава.

Михаил Забродский был избран народным депутатом по списку партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". Он четвертый в партийном списке.