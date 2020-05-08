Назначение Саакашвили: Грузия отзывает посла

Грузия вызывает посла из Киева для консультаций. Фото: pixabay

Грузия отзывает своего посла в Украине для консультаций.

Причиной этого стало назначение бывшего президента Михаила Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, это нормальная практика.

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"Это обычная практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал Залкалиани.

При этом министр отметил, что, несмотря на это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или просмотр стратегического партнерства".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предостерегла украинское правительство в отношении любого назначения Михеила Саакашвили на государственную должность. 28 апреля на сайте президента Грузии появилось соответствующее заявление. Текст начинается с напоминания, что Грузия и Украина являются близкими стратегическими партнерами, сотрудничество которых базируется на многолетней дружбе, уважении, общих интересах и стремлениях.