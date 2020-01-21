Назначение экс-адвоката Януковича в ГБР: в монобольшинстве отреагировали

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия против назначения заместителем директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, который был адвокатом бывшего президента Виктора Януковича и должен возглавить следствие по делам Майдана.

Об этом нардеп заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает "Укрінформ"

Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал Януковича.

"Я не знал об этой ситуации, поэтому у нас позиции фракции нет. Потому что мы закончили работу в пятницу (17 января. - Gazeta.ua). Сейчас люди по округам ездят, у нас не было собрания фракции.

У нас точно будет позиция фракции. Если спросить о моей личной позиции, то я категорически против", - сказал Арахамия.

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27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил Ирину Венедиктову временной исполняющей обязанности директора ведомства. Конкурсная комиссия ГБР не выявила у Александра Бабикова конфликта интересов для назначения заместителем директора бюро.