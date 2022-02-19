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суббота, 19 февраля 2022 16:47

НАТО закрывает свой офис в Киеве

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НАТО закрывает свой офис в Киеве
НАТО переводит персонал украинского представительства во Львов и Брюссель. Фото: REUTERS

НАТО временно закрывает свой офис в Киеве на фоне вероятного вторжения России в Украину.

Сотрудников переводят в Брюссель и Львов, сообщила пресс-офицер Центра информации и документации НАТО Оксана Мусиенко, передает "Суспільне".

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"НАТО и страны-союзники очень внимательно следят за ситуацией и оценивают ее и продолжают принимать все необходимые меры. Безопасность нашего персонала является первоочередной, поэтому персонал переведен во Львов и Брюссель", - сказала Мусиенко.

Отметила, что офисы НАТО в Украине продолжают работу. В Альянсе также в очередной раз призывали Россию к деэскалации и избрать путь дипломатии.

Министерства иностранных дел ряда стран на фоне опасений полномасштабного вторжения войск России призвали своих граждан срочно покинуть Украину.

Оставшиеся работать сотрудники посольства США в Украине переехали во Львов. Греция также заявила о сокращении посольства в Киеве до минимума. В то же время страна усилит штат генерального консульства в Мариуполе. Посольство Британии временно перемещают из Киева во Львов в связи с опасениями новой агрессии России против Украины.

Часть персонала посольства Литвы переезжает во Львов. В то же время в Киеве останутся дипломаты, присутствие которых необходимо для выполнения основных функций дипмиссии.

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