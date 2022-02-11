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пятница, 11 февраля 2022 18:29

Спецтема: Враг возле украинской границы

НАТО: Путин может попытаться свергнуть власть в Киеве

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НАТО: Путин может попытаться свергнуть власть в Киеве
Риск нового вооруженного конфликта в Европе сохраняется. Фото: Reuters

Россия может попытаться свергнуть власть в Киеве, осуществив гибридные подрывные действия и кибератаки.

Риск нового военного вторжения в Украину остается высоким, заявил 11 февраля Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время посещения военной базы в Румынии.

"Сохраняется риск полномасштабного вторжения со стороны России, но также существует риск других агрессивных действий, в частности попытки свергнуть власть в столице Украины, гибридные и кибератаки. Военное наращивание РФ продолжается. Мы видели агрессивную риторику российской стороны, и мы знаем, что многие офицеры разведки РФ действуют в Украине", - сказал он во время разговора с президентом Румынии Иоганнисом Клаусом.

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Признаков уменьшения напряжения на границах Украины нет. Сочетание военного наращивания, воинственной риторики и фактов использования сил РФ против соседей в прошлом является поводом для серьезного беспокойства.

"Мы должны быть готовы реагировать, если РФ снова применит силу против Украины. Риск нового вооруженного конфликта в Европе сохраняется. Количество российских войск растет. Мы продолжаем попытки вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы убедить провести деэскалацию", - добавил Столтенберг.

Россия продолжает накапливать войска у границ Украины. Сценарий нападения может предусматривать захват почти половины украинского вооружения к востоку от Днепра. Страна-агрессор привлекла 100 из 168 батальонно-тактических групп своих вооруженных сил. В каждой - 800-900 военнослужащих, но их количество растет ежедневно. Военные РФ могут добраться до Киева в течение 48 часов.

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Дата
11
февраля

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