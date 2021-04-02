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пятница, 02 апреля 2021 00:34

НАТО обвинила Россию в эскалации ситуации в Донбассе

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НАТО обвинила Россию в эскалации ситуации в Донбассе
НАТО осудила эскалацию на Донбассе. Фото: Reuters

В НАТО всерьез обеспокоены наращиванием военной мощи России у границ Украины.

Послы альянса провели встречу для обсуждения недавней эскалации на Донбассе, сообщило агентство Reuters.

Представитель НАТО сообщил, что Москва подрывает перемирие на востоке Украины. В ходе совещания послы поделились своей обеспокоенностью и по поводу нарушения Россией соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто в июле 2020 года.

"Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности", — передает агентство слова представителя НАТО.

На этой неделе европейское командование США повысило уровень готовности к угрозе на фоне эскалации напряженности на востоке Украины, в результате которой погибли четверо украинских военных.

В ходе заседания также было сделано заявление о том, что РФ "начала еще одну военную кампанию в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе, призывая жителей в свои вооруженные силы".

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Президент Владимир Зеленский заявил, что эскалация конфликта на Донбассе заметна с начала года. 20 погибших и 57 раненых только за первые месяцы. Такая цена войны и отстаивание нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности.

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