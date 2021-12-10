НАТО может разместить дополнительные войска поближе к России

Байден провел беседу с лидерами Бухарестской девятки. Фото: Reuters

После телефонного разговора президента США Джо Байдена с девятью странами-членами Альянса, президент Эстонии Алар Карис рассказал, что при необходимости в странах НАТО разместят дополнительные войска.

Об этом сообщает ERR.

Карис также добавил, что возможную встречу России с членами Альянса по телефону никто не обсуждал.

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"Трудно сказать, что думает Россия. Это подчеркнул и Байден, что из его телефонного разговора с Путиным было сложно понять реальные планы России. Важно показать, что за каждым шагом следует встречный. И Байден подчеркнул: есть экономические, финансовые рычаги, если нужно , то военные. Если потребуется, то в государствах разместят дополнительные войска НАТО. И то, где разместят войска, будет решением государств НАТО", — сказал президент Эстонии.

Накануне Байден провел телефонный разговор с лидерами Бухарестской девятки – стран НАТО из Восточной Европы. В нее входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия. Некоторые страны выразили обеспокоенность возможными переговорами НАТО с президентом России Владимиром Путиным.