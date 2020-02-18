Наступление русских войск в районе Золотого - это "мир", который Зеленский увидел в глазах Путина - Порошенко

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал не верить Путину

Наступление русских войск в районе Золотого - это мир, который Зеленский увидел в глазах Путина.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Сегодня в 5 утра утро началось с того, что в районе Новотошковского началось наступление российских войск с использованием крупнокалиберной артиллерии, 120-ти миллиметровых минометов. Есть первые жертвы. Это наверное тот мир, который увидели, когда заглянули в глаза Путину. Такой мир Путин готов предоставить Украине", - сказал Петр Порошенко.

"Я призываю в очередной раз не верьте Путину! Мы должны сделать все возможное для того, чтобы защитить Украину, защищать государство, укреплять армию, язык, укреплять нашу церковь, беречь наше движение в Европу", - добавил он.