"Настоящий подарок Защитникам Украины": Зеленский поздравил сборную с выходом на "Евро-2020"

Слава Украине! - говорит президент. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил национальную сборную Украины по футболу, которая победила сборную Португалии.

Об этом глава государства написал в Facebook.

"Поздравляю сборную Украины с досрочным выходом на Евро-2020 с первого места в группе!

Наши ребята продемонстрировали настоящий характер и волю к победе, даже оставшись в меньшинстве и пропустив с пенальти!

Преодолев действующего чемпиона Европы, Португалию, вы сделали настоящий подарок всем Защитникам Украины в этот праздничный день! Желаю будущих ярких побед!

Слава Украине!", - обратился Зеленский.

14 октября футбольная сборная Украины в меньшинстве победила сборную Португалии со счетом 2:1 и вышла на чемпионат Европы.

В первом тайме голы забили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

Таким образом национальная сборная, которую тренирует Андрей Шевченко, досрочно выиграла группу В и вышла в "Евро-2020".