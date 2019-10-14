"Настоящий подарок Защитникам Украины": Зеленский поздравил сборную с выходом на "Евро-2020"

Президент Владимир Зеленский поздравил национальную сборную Украины по футболу, которая победила сборную Португалии.
Об этом глава государства написал в Facebook.
"Поздравляю сборную Украины с досрочным выходом на Евро-2020 с первого места в группе!
Наши ребята продемонстрировали настоящий характер и волю к победе, даже оставшись в меньшинстве и пропустив с пенальти!
Преодолев действующего чемпиона Европы, Португалию, вы сделали настоящий подарок всем Защитникам Украины в этот праздничный день! Желаю будущих ярких побед!
Слава Украине!", - обратился Зеленский.
14 октября футбольная сборная Украины в меньшинстве победила сборную Португалии со счетом 2:1 и вышла на чемпионат Европы.
В первом тайме голы забили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.
Таким образом национальная сборная, которую тренирует Андрей Шевченко, досрочно выиграла группу В и вышла в "Евро-2020".
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