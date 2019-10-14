Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов

Украинских воинов поздравили все парламентские политсилы, кроме "ОПЗЖ". Фото: Олег Федонюк.

Сегодня, 14 октября, в Украине отмечают День защитника, День украинского казачества, 77-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии и Покрову Пресвятой Богородицы.

Украинских воинов с праздником поздравили все политсилы, которые имеют фракции в Верховной Раде, кроме "Оппозиционной платформы-За жизнь" кума президента России Виктора Медведчука и бывшего главы Администрации экс-президента Януковича Сергея Левочкина.

"Шестой год войны. Более 4 тысячи погибших на "передке" защитников Украины. Тех, кто самоотверженно оставил свои семьи и дома, тех, для кого территориальная целостность и независимость страны - превыше всего.

В этот день мы поздравляем всех мужчин и женщин, которые с оружием в руках защищают Украину, позволяя нам жить мирной жизнью. Мы благодарны вам за ваш подвиг и сделаем все, чтобы вы как можно скорее вернулись домой - живыми и невредимыми.

Героям слава!", - заявили в президентской партии "Слуга народа".

"Помолимся за наших солдат и волонтеров, тех, кто и сегодня защищает нашу святую землю от врага. Низкий поклон вам и большое спасибо от народа, от страны. Да хранит вас Господь, пусть защищает вас святая Покрова", - написала в Facebook лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Для всей Украины вы - герои. Благодаря вам Украина была, есть и будет!", - заявляют в "Европейские солидарности" Петра Порошенко.

"Мы благодарим украинских защитников и защитниц, которые с 2014 года защищают нашу землю. Спасибо добровольцам, братьям и сестрам, без которых сегодняшняя борьба была бы невозможной. Спасибо волонтерам и всем родителям, которые ждут своих сыновей и дочерей домой. Спасибо и искренне сочувствуем тем, кто уже не дождется своих родных.

Эти 5 лет мы защищали свое государство всеми силами и будем продолжать это делать! Мы не отдадим ни одного квадратного километра нашей земли и освободим все те, которые сейчас есть оккупированными. Мы получим мир, но мир на наших украинских, национальных, выгодных для нас условиях. Мы гордимся украинскими воинами! С Днем защитника Украины!", - обратились в "Голосе" Святослава Вакарчука.

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Весной 2014-го Россия оккупировала Крым. Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе. В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек. 12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.