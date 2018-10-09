Нашли интересную закономерность во взрывах на военных складах

Взрывы под Ичней прозвучали накануне дня рождения начальника Генштаба Виктора Муженко, говорит советник президента Юрий Бирюков. Фото: Facebook.com/MNS.GOV.UA

Взрывы на военном арсенале близ города Ичня Черниговской совпадают с несколькими датами. Об этом в Facebook написал советник президента, волонтер Юрий Бирюков.

"Четыре простые даты:

- годовщина взрывов в Калиновке;

- сегодня началось заседание Синода Вселенского Патриархата;

- завтра у Муженко день рождения;

- послезавтра должны были показывать строительство новой и современной базы хранения", - напомнил Бирюков и иронично добавил: "Война не виновата, да. Россия не виновата, да".

Также советник президента пожаловался, что армию финансируют "на 60% от необходимого минимума".

"Из года в год. Более того, в изначальном проекте бюджета на 2019 год размер финансирования армии относительно размеров ВВП планировали сократить", - написал он.

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9 октября в 3.30 на 6 военном арсенале близ города Ичня Черниговской произошел взрыв. Масштаб пока неизвестен. По всей Черниговской области и вдоль государственной границы введены соответствующие ограничительные меры.