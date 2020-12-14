Нарушители масочного режима за неделю заплатили полмиллиона гривен штрафов

Штрафы действуют с ноября. Фото: @moz.ukr

За неделю Национальная полиция составила 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в публичных местах. В бюджет уплачено 465 тыс. грн штрафов, об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас для больных Covid-19 выделено более 63 тыс. коек, более 35 тыс. из них подключены к кислороду. Занято такими пациентами более 27 тыс. коек.

Уже готова половина из 210 обещанных приемных отделений экстренной медицинской помощи.

Также Шмыгаль напомнил, что сегодня началась регистрация на портале и в приложении "Дія" людей, которые обращаются за единовременной материальной помощью от государства на период действия усиленных карантинных ограничений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль и Украина договорились о сотрудничестве в создании вакцины

С 21 ноября правоохранители и уполномоченные лица имеют право штрафовать за неношение маски в общественных местах. Кабинет министров введет локдаун с 8 по 24 января.