Народный депутат планировал возглавить сепаратистский "Народный совет Бессарабии"

Из "Бессарабского народного совета" планировали развить наступление "русской весны" на Молдову и Румынию. Фото: Shutterstock

2015-го Служба безопасности Украины помешала созданию в Одесской области сепаратистской группировки "Бессарабский народный совет", которую должен был возглавить нынешний народный депутат.

Об этом рассказал председатель СБУ Василий Грицак в рамках форума Ukrainian week in London.

По его словам, в апреле 2015-го бронегруппа, спецназ, оперативные сотрудники и следователи СБУ сделали 700-километровый марш-бросок из Краматорска в Одессу, чтобы одновременно провести огромное количество обысков, задержаний, изъятий взрывчатки.

"Планировалось [сепаратистами] взорвать мост через Днестровский лиман, а также через Днестр и объявить о создании "Бессарабского народного совета". Его лидером должен был стать действующий депутат Верховной Рады Украины - он и сегодня является депутатом.

Подорвав эти 2 моста, Южная Бессарабия была бы отрезанной от основной части Украины. А из территории Приднестровья должны были зайти так называемые "зеленые человечки". Там дислоцируются тысячи российских солдат и офицеров... Планировалось создать "Бессарабский народный совет" и оттуда развить свое наступление "русской весны" в направлении Молдовы, Румынии. Мы сломали эти планы", - рассказал Грицак.

Фамилию народного депутата, который метил в лидеры сепаратистской группировки, он не назвал.

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