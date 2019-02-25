Народный депутат Артур Палатный подарил школе Переяслав-Хмельницкого компьютерный класс

Народный депутат от группы "УДАР", председатель парламентского комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный посетил с рабочим визитом город Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный посетил город Переяслав-Хмельницкий с рабочим визитом

Кроме проведения традиционного депутатского приема жителей Переяслава, Артур Палатный передал общеобразовательной школе №1 современный компьютерный класс с новейшим оборудованием, а также посетил СОШ №7, где имел возможность наглядно проконтролировать использование средств субвенции на социально-экономическое развитие, которые в прошлом году по его инициативе были выделены из государственного бюджета в сумме 5 млн. гривен на ремонт, реконструкцию и утепление местной школы.

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный посетил город Переяслав-Хмельницкий с рабочим визитом

"Значительная часть учебного заведения уже реконструирована: заменены окна и двери, утеплен фасад, проводится реконструкция крыши. Кроме этого, общеобразовательное учреждение оборудованное современной техникой, без преувеличения способствует созданию комфортных условий для обучения учащихся, а педагогам дает возможность внедрять инновационные методы преподавания", - рассказали представители местной власти.

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный посетил город Переяслав-Хмельницкий с рабочим визитом

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный посетил город Переяслав-Хмельницкий с рабочим визитом

Также Артур Палатный посетил инклюзивного-ресурсный центр на базе СОШ №7, где воспитываются дети с недостатками двигательного аппарата, зрения и слуха. "Помочь им получить надлежащее образование для социальной адаптации - наша первоочередная задача. В Киевской области уже открыто 39 ИРЦ и это один из лучших показателей в Украине. Приложу максимум усилий, чтобы гарантировать детям достойные условия обучения", - отметил народный депутат.

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный посетил город Переяслав-Хмельницкий с рабочим визитом