Нардепы собрали подписи для внеочередного заседания Рады

Верховную Раду хотят собрать на внеочередное заседание. Фото: УНІАН

Фракция Радикальной партии собрала 150 подписей за проведение внеочередного заседания Верховной Рады в понедельник, 8 июля.

Нардепы хотят принять законы о реестре педофилов и об их химической кастрации, пишет "Укрінформ"

По словам нардепа Валерии Заружко, для этого есть срочный повод - "сейчас в Украине происходит эпидемия изнасилования малолетних детей". Только за прошлую неделю зафиксировано 12 таких случаев.

"Введение открытого реестра педофилов, чтобы родители знали, с какой стороны можно ждать опасность для своего ребенка и принять какие-то меры, чтобы обезопасить детей. И второй законопроект - о химической кастрации педофилов. У нас есть много рецидивов, когда люди, отбыв наказание за изнасилование малолетних детей, выходят на свободу и ситуация повторяется", - сказала нардеп.

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Верховная Рада продолжает рассматривать поправки к проекту Избирательного кодекса. Поправки начали рассматривать 2 недели назад.