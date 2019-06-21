16 нардепов в зале: Рада разбежалась до следующего месяца

Вице-спикер Оксана Сыроид закрыла утреннее заседание Верховной Рады.

Об этом сообщает сайт парламента.

В пятницу нардепы слушали правительство на "часе вопросов", затем в зале объявляли запросы.

До этого 3 дня рассматривали поправки к проекту Избирательного кодекса. Рассмотрели 1530 с 4568.

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Следующее пленарное заседание состоится во вторник, 2 июля.

Между тем внефракционный нардеп Борислав Береза опубликовал количество коллег в зале. Их оказалось 16.

"Обычно в пятницу записываются на выступления от 30 до 50 человек. Все, кто есть в зале. И сегодня записались все, кто есть в зале.

Это дно", - написал он в Facebook.

Автор: Facebook.com/borislav.bereza

Автор: Facebook.com/borislav.bereza

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В парламенте работают 423 депутата. 225 избраны по спискам партий, 198 - в одномандатных округах, так называемые мажоритарщики. Избрали их в октябре 2014-го. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.