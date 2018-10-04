Нардепы получили языковое задание от "первого"

Петр Порошенко приветствовал принятие языкового законопроекта в первом чтении. Фото: twitter.com/poroshenko

Президент Петр Порошенко призвал народных депутатов совместно работать над законопроектом о языке, который Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении.

Об этом глава государства заявил на торжествах по случаю дня учителя.

"Поздравляю принятие закона в парламенте в первом чтении. Рассчитываю, что ко второму чтению депутаты подготовят сбалансированный проект, который мощно поддержит конституционный государственный статус украинского языка и будут соответствовать европейским стандартам отношения к правам меньшинств. Что он будет способствовать национальному единству государства и укреплению украинской политической нации. Призываю к этому сотрудничеству", - подчеркнул Порошенко.

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4 октября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о языке №5670-Д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Единственным государственным языком в Украине, согласно документа, является украинский. Попытки введения в Украине официального многоязычия вопреки Конституции и установленной конституционной процедуре провоцируют языковой раскол страны, межэтническое противостояние и вражду и направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивают к надругательству над государственными символами Украины и караются по закону. Ответственность будут нести и те, кто будет препятствовать или ограничивать пользование украинским языком. Документ регулирует применение украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. Его действие не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.