Нардепы получили первую зарплату: кто сколько заработал

Депутаты Верховной Рады 9-го созыва получили первую полноценную заработную плату.
Председателю Рады Дмитрию Разумкову за период с 29 августа по 30 сентября заплатили 50,5 тыс. грн. Первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку - 59,3 тыс. грн, а заместителю председателя Офиса президент Анне Коваленко - 49,8 тыс. грн, сообщает LIGA.net.
Председатели фракций и групп получили за сентябрь следующие суммы:
Давид Арахамия (Слуга народа) - 43,8 тыс. грн;
Юрий Бойко и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 38,4 тыс. грн и 37,5 тыс. грн;
Юлия Тимошенко (Родина) - 37,2 тыс. грн;
Артур Герасимов и Ирина Геращенко (ЕС) - 42,1 тыс. грн и 46,3 тыс. грн;
Сергей Рахманин (Голос) - 44,2 тыс. грн;
Тарас Батенко и Виктор Бондарь (За будущее) - по 45,2 тыс. грн.
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Борец Жан Беленюк (СН), который посетил 33% заседаний, получил 32 тыс. грн зарплаты. Святослав Вакарчук заработал в сентябре 45,2 тыс. грн, пятый президент Петр Порошенко - 42 тыс. грн, а Виктор Медведчук - 49,3 тыс. грн. Бывший журналист телеканала 1+1 Александр Дубинский получил 43,3 тыс. грн, а экс-шоумен Александр Скичко - 43 тыс. грн.
Полный список депутатов и зарплат (кроме спикера и его заместителей):
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