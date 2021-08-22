Нардепы от ОПЗЖ загремели в санкционные списки РФ

Россия ввела санкции против народных депутатов от партии ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных.
Соответствующее постановление правительства РФ обнародовал интернет-портал правовой информации России.
Официальная Москва расширила список украинцев, против которых введены санкции, с 849 до 922 человек 20 августа.
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Всего в перечень добавили 73 человека. Среди них - бывший глава администрации президента Украины Сергей Левочкин и его сестра Юлия.
Причины, по которым Россия ввела санкции против членов фракции ОПЗЖ Левочкиных, неизвестны.
Накануне под российские санкции попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь СНБО Алексей Данилов.
В списке также оказались уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, председатель Днепропетровской областной облгосадминистрации Валентин Резниченко.
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