Нардепы от ОПЗЖ загремели в санкционные списки РФ

Члены пророссийской фракции ОПЗЖ Сергей и Юлия Левочкина попали под санкции РФ. Фото: "Схеми"

Россия ввела санкции против народных депутатов от партии ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных.

Соответствующее постановление правительства РФ обнародовал интернет-портал правовой информации России.

Официальная Москва расширила список украинцев, против которых введены санкции, с 849 до 922 человек 20 августа.

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Всего в перечень добавили 73 человека. Среди них - бывший глава администрации президента Украины Сергей Левочкин и его сестра Юлия.

Причины, по которым Россия ввела санкции против членов фракции ОПЗЖ Левочкиных, неизвестны.

Накануне под российские санкции попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь СНБО Алексей Данилов. В списке также оказались уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, председатель Днепропетровской областной облгосадминистрации Валентин Резниченко.