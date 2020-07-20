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понедельник, 20 июля 2020 20:21

Нардепы могут освободить отдельных чиновников Офиса президента от декларирования

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Нардепы могут освободить отдельных чиновников Офиса президента от декларирования
Рада планирует рассмотреть закон о декларировании. Фото: rada.gov.ua

Депутаты могут освободить отдельных чиновников Офиса президента от деларування.

Законопроект об изменениях в антикоррупционное законодательство рассмотрят во втором чтении 21 июля на внеочередном заседании Рады.

Документ облегчает сокрытие имущества декларантов, записанного на несовершеннолетних детей.

От декларирования могут освободить лиц, выполняющих свои обязанности на общественных началах.

Ранее все советники и помощники президента были вынуждены также декларировать свое имущество.

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Также законопроект позволяет избегать декларирования имущества чиновниками, если оно записано на несовершеннолетних детей, не проживающих с декларантом.

"Проект закона направлен на устранение имеющихся противоречий и установления юридической определенности субъектного состава, в том числе и насчет не отнесения лиц, осуществляющих свои полномочия на общественных началах, в круг субъектов на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства", - пишут инициаторы закона.

В Украине работают над законопроектом о налоговой амнистии. Хотят призвать украинцев задекларировать необлагаемые доходы и имущество. Председатель профильного комитета Данило Гетманцев в интервью Ліга.net рассказал, что будет в новом законопроекте, который подадут в Раду в ближайшее время.

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