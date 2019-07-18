Нардеп-беглец получил шанс на новую неприкосновенность

Шестой апелляционный админсуд обязал Центральную избирательную комисию зарегистрировать кандидатом на внеочередные выборы в Верховную Раду нардепа-беглеца Александра Онищенко.

Об этом в Facebook сообщил юрист Александр Бурмагин.

Решение суд выдал 17 июля.

Его можно обжаловать в Верховном суде.

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15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, потому что в течение последних 5 лет не проживал в Украине. Он подал в суд.

Александр Онищенко покинул страну 2016 года. Его лишили депутатской неприкосновенности и объявили в розыск.

НАБУ считает, что экс-нардеп и его приспешники продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" через "псевдобиржи", поэтому государство потеряло более 1,5 млрд грн.