Нардепа-"слугу" похищали по заказу экс-министра Рудьковского

Служба безопасности Украины раскрыла похищение 2012 года бывшего руководителя Нафтогазвидобування Олега Семинского, действующего народного депутата от "Слуги народа".
Правоохранители фамилии не называют. Между тем "Украинская правда" пишет, что речь идет о Семинском, который является заместителем председателя Комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг.
По данным следствия, в начале 2012-го Семинского похитили и более 3 лет удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников оплатить несуществующий долг - $200 млн.
Заказчиком похищения является бывший бизнес-партнер Семинского, народный депутат нескольких созывов, в прошлом занимал должность министра транспорта и связи. По данным журналистов, речь идет о Николае Рудьковском.
Он был министром во времена президентства Виктора Ющенко, а также нардепом от Партии регионов с 2012-го по 2014 год.
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Задокументировано, что к совершению преступления Рудьковский привлек группу исполнителей, в том числе представителей "уголовного мира".
В рамках производства сообщено о подозрении 5 лицам по уголовным статьям "Пытки", "Похищение человека" и "Вымогательство".
2 февраля этого года Печерский районный суд города Киева арестовал акции Нафтогазвидобування, принадлежащих брату Рудьковского Сергею. Арест состоялся в рамках уголовного производства по факту похищения Семинского.
Семинский заявлял, что компания создавалась на условиях принадлежности ему 10% акций уставного фонда. Держателем пакета акций действующий нардеп назвал Николая Рудьковского.
В настоящее время мажоритарным владельцем Нафтогазвидобування является группа ДТЭК Рината Ахметова.
В декабря 2019 года Московский суд приговорил Николая Рудьковского до 2 лет лишения свободы. Ему инкриминировали нападение на посольство РФ.
Николай Рудьковский был министром транспорта и связи в 2006-2007 годах, нардепом от Социалистической партии, Партии регионов.
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