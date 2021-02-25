Нардепа-"слугу" похищали по заказу экс-министра Рудьковского

Олег Семинский избирался в Верховную Раду от "Слуги народа" по округу в Чернигове. Фото: pravda.com.ua

Служба безопасности Украины раскрыла похищение 2012 года бывшего руководителя Нафтогазвидобування Олега Семинского, действующего народного депутата от "Слуги народа".

Правоохранители фамилии не называют. Между тем "Украинская правда" пишет, что речь идет о Семинском, который является заместителем председателя Комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг.

По данным следствия, в начале 2012-го Семинского похитили и более 3 лет удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников оплатить несуществующий долг - $200 млн.

Заказчиком похищения является бывший бизнес-партнер Семинского, народный депутат нескольких созывов, в прошлом занимал должность министра транспорта и связи. По данным журналистов, речь идет о Николае Рудьковском.

Он был министром во времена президентства Виктора Ющенко, а также нардепом от Партии регионов с 2012-го по 2014 год.

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Задокументировано, что к совершению преступления Рудьковский привлек группу исполнителей, в том числе представителей "уголовного мира".

В рамках производства сообщено о подозрении 5 лицам по уголовным статьям "Пытки", "Похищение человека" и "Вымогательство".

2 февраля этого года Печерский районный суд города Киева арестовал акции Нафтогазвидобування, принадлежащих брату Рудьковского Сергею. Арест состоялся в рамках уголовного производства по факту похищения Семинского.

Семинский заявлял, что компания создавалась на условиях принадлежности ему 10% акций уставного фонда. Держателем пакета акций действующий нардеп назвал Николая Рудьковского.

В настоящее время мажоритарным владельцем Нафтогазвидобування является группа ДТЭК Рината Ахметова.

В декабря 2019 года Московский суд приговорил Николая Рудьковского до 2 лет лишения свободы. Ему инкриминировали нападение на посольство РФ. Николай Рудьковский был министром транспорта и связи в 2006-2007 годах, нардепом от Социалистической партии, Партии регионов.