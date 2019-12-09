В России приговорили к двум годам тюрьмы бывшего нардепа Украины

Рудьковского задержали в Москве в сентябре прошлого года. Фото: УНІАН

Московский суд приговорил к двум годам лишения свободы бывшего народного депутата Украины Николая Рудьковского, которому россияне инкриминируют нападение на посольство России в Киеве в 2014 году.

"Назначить Рудьковскому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи, объявленном в понедельник, пишет "Інтерфакс-Україна"

Процесс касательно Рудьковского прошел без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Рудьковского задержали в Москве в сентябре 2018 года.

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Николай Рудьковский был министром транспорта и связи Украины в 2006-2007 годах. Нардепом от Социалистической партии, Партии регионов.