Нардепам-беглецам подготовили законопроект-"сюрприз"

Народным депутатам, чиновникам во время действия военного положения предлагают запретить выезд за границу.

Законопроект зарегистрировала группа депутатов из фракции "Слуга народа".

Выезд из Украины предлагают запретить:

министрам, их заместителям;

нардепам;

председателям местных государственных администраций, их заместителям;

должностным лицам государственной службы категории "А";

руководителям центральных органов исполнительной власти;

военнослужащим;

рядовому и начальствующему составу правоохранительных органов;

руководителям предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности;

руководителям предприятий, учреждений и организаций, которые ведут деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.

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Указанные лица смогут выезжать из Украины на основании распоряжения президента.

В начале недели за пределами Украины находились 23 народных депутата. Больше всего – из фракции ОПЗЖ. Утром 15 февраля в Верховную Раду не явился каждый второй депутат.

Также на фоне нового витка агрессии России из Украины вылетали олигархи Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.