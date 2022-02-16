Нардепам-беглецам подготовили законопроект-"сюрприз"

Народным депутатам, чиновникам во время действия военного положения предлагают запретить выезд за границу.
Законопроект зарегистрировала группа депутатов из фракции "Слуга народа".
Выезд из Украины предлагают запретить:
министрам, их заместителям;
нардепам;
председателям местных государственных администраций, их заместителям;
должностным лицам государственной службы категории "А";
руководителям центральных органов исполнительной власти;
военнослужащим;
рядовому и начальствующему составу правоохранительных органов;
руководителям предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности;
руководителям предприятий, учреждений и организаций, которые ведут деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.
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Указанные лица смогут выезжать из Украины на основании распоряжения президента.
В начале недели за пределами Украины находились 23 народных депутата. Больше всего – из фракции ОПЗЖ. Утром 15 февраля в Верховную Раду не явился каждый второй депутат.
Также на фоне нового витка агрессии России из Украины вылетали олигархи Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.
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