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четверг, 03 октября 2019 15:15

Нардепа из партии Медведчука допросили по статье "Терроризм"

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Нардепа из партии Медведчука допросили по статье &quot;Терроризм&quot;
Тараса Козака допросили по 3 статьям. Фото: slidstvo.info

Владельца телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, нардепа от "Оппозиционного платформы - За життя" Тараса Козака допросили в Службе безопасности Украины.

Об этом он сам сообщил после допроса.

"Меня сегодня допрашивали по трем статьям. Одна статья - терроризм, вторая статья - финансирование терроризма и третья - легализация средств, полученных преступным путем", - рассказал Козак.

Он связал допрос с ситуацией вокруг его телеканалов. И заявил, что действия Нацсовета и СБУ - это попытка повлиять на него как на владельца медиа.

Никаких подозрений депутату не предъявляли, пишет "Украинская правда".

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Политик добавил, что во время допроса следователи также интересовались ситуацией вокруг организации телемоста с РФ.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении информационного телеканала "112 Украина". Сделали это по заявлению его бывшего владельца Андрея Подщипкова.

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03
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