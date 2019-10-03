Нардепа из партии Медведчука допросили по статье "Терроризм"

Владельца телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, нардепа от "Оппозиционного платформы - За життя" Тараса Козака допросили в Службе безопасности Украины.
Об этом он сам сообщил после допроса.
"Меня сегодня допрашивали по трем статьям. Одна статья - терроризм, вторая статья - финансирование терроризма и третья - легализация средств, полученных преступным путем", - рассказал Козак.
Он связал допрос с ситуацией вокруг его телеканалов. И заявил, что действия Нацсовета и СБУ - это попытка повлиять на него как на владельца медиа.
Никаких подозрений депутату не предъявляли, пишет "Украинская правда".
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Политик добавил, что во время допроса следователи также интересовались ситуацией вокруг организации телемоста с РФ.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении информационного телеканала "112 Украина". Сделали это по заявлению его бывшего владельца Андрея Подщипкова.
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