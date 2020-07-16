Нардепа Бужанского внесли в базу "Миротворца" как "украинофоба"

Бужанского называют "украинофобом" и "провокатором". Фото: Reuters

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, который является автором законопроекту об отсрочке перевода русскоязычных школ на украинский язык преподавания, попал в базу "Миротворца".

Депутата называют "украинофобом" и "провокатором". Об этом сообщается на сайте базы.

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"Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации. Манипулирование общественно значимой информацией. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Разжигание межнациональной розни", - отмечается в профиле Бужанского.

Во время акции под Верховной Радой в защиту украинского языка нардепа от "Слуга народа" Максима Бужанского позвали писать языковой диктант.