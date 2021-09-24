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пятница, 24 сентября 2021 17:09

Нардепа будут судить за неуплату более 100 млн грн налогов
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Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении народного депутата, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов на более чем 100 млн грн.

Об этом ГБР сообщило в пятницу.

Тем временем издание "Українська правда" сообщило, что речь идет о нардепе из группы "Партия "За будущее" Викторе Мьялыке.

По данным следствия, в течение 2012-19 годов подозреваемый продавал недвижимость в жилых домах в деревнях Петропавловская Борщаговка и Софиевская Борщаговка, что рядом с Киевом.

При этом он не был зарегистрирован физическим лицом-предпринимателем или юридическим лицом.

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Доходы от реализации квартир и другой недвижимости фигурант скрывал под видом реализации собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. Это позволяло снизить ставку налога с сделок с 18 до 5%.

Процессуальное руководство осуществляет Офис uенерального прокурора, оперативное сопровождение - ГБР.

Виктор Мьялык избирался в Верховную Раду по округу в Ровенской области. Является членом Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Нардеп декларировал 158 квартир.

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