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вторник, 06 августа 2019 19:48

Нардеп указал на угрозы от новых пророссийских сил

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  За Партию Шария проголосовали 2,23% избирателей - политсила может претендовать на государственное финансирование
За Партию Шария проголосовали 2,23% избирателей - политсила может претендовать на государственное финансирование

Партия Шария на выборах в Верховную Раду набрала 2,23% благодаря малой конкуренции среди пророссийских политических сил.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал народный депутат VIII созыва Игорь Луценко.

"Его серьезно поддерживали из России - прежде всего изгнанники. Имею в виду Клименко-Клюевых. Основной фактор, который позволил ему выстрелить - Шарий занял нишу пророссийской новой силы.

К счастью, таких партий у нас пока мало. Старые, типа Медведчука, не способны увлечь молодежь. Они прогнозируемые, имеют шлейф грехов, за которые их ненавидят, но голосуют с трудом. Современная же пророссийская сила, наоборот, будет навязывать прогрессивными методами плохие идеи. Это может завести нас ментально в империю", - сказал Луценко.

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Полный текст интервью с народным депутатом Игорем Луценко ищите на Gazeta.ua 7 августа.

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Дата
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