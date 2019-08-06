Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей

Украинцы провели в парламент 254 представителей "Слуги народа"

Украинцам надоела традиционная политика предыдущей власти и они, не анализируя кандидатов, проголосовали за "Слугу народа".

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал народный депутат VIII созыва Игорь Луценко.

"Сыграл сериал. Подозреваю, его задумали как вспомогательную технологию. Но украинцы выбрали этот политический мейнстрим. Не поверили в высшие ценности, как таковые. Сказали: "Нам это не нужно", и нажали зеленую кнопку", - сказал Луценко.

По мнению нардепа, такие настроения в обществе зародились в результате политики предыдущей власти.

"В основном [причина в] пятом президенте. Он приватизировал идеи патриотизма, самопожертвования, национализма и дискредитировал их.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.

Полный текст интервью с народным депутатом Игорем Луценко ищите на Gazeta.ua 7 августа.