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вторник, 11 января 2022 12:47

Нардеп скрыл кроссовер более чем за 1 млн грн - Венедиктовой написали открывать криминал

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Нардеп скрыл кроссовер более чем за 1 млн грн - Венедиктовой написали открывать криминал
Волынец заявил НАПК, что на автомобиле не ездил. Фото: "Радіо Свобода"

Народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец не задекларировал элитный внедорожник Toyota Highlander.

Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, пишет "Радіо Свобода".

НАПК установило, что Волынец указал в декларации недостоверные сведения более чем на 1 млн грн. Это является признаком преступления.

О том, что нардеп не указывает право владения и использования авто, журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" сообщали в апреле прошлого года.

Проверка Нацагентства обнаружила "постоянные маршруты, связанные с местом жительства субъекта декларирования, местом работы и объектом недвижимости, принадлежащим его матери".

Также НАПК получило данные от эксплуатационной компании по радиобрелкам, которыми пользовался депутат для въезда и выезда. И они совпали с его движением по маршруту, установленному системой "Безпечне місто".

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Волынец в объяснениях ведомству заявил, что на автомобиле не ездил, вместо этого использует "карту киевлянина" и предпочитает общественный транспорт. Иногда пользуется служебным транспортом Верховной Рады, железной дорогой.

С сентября 2019-го внедорожник оформлен на сына нардепа - Андрея Волынца. На тот момент такой автомобиль по данным официальных дилеров стоил более $50 тыс., то есть около 1 млн 300 тыс. грн.

Результаты проверки НАПК передали в офис генерального прокурора для дальнейшего решения по возбуждению уголовного производства. Что возможно при личном согласовании генпрокурора Ирины Венедиктовой, поскольку речь идет о нардепе.

Журналисты выяснили, что сын Волынца работает в Метинвесте, структуре олигарха Рината Ахметова - крупнейшего частного владельца шахт в Украине.

В октябре 2021 года Высший антикоррупционный суд отказал в иске Специализированной антикоррупционной прокуратуры о гражданской конфискации активов Михаила Волынца. Речь идет о квартире в Киеве, которую депутат приобрел в позапрошлом году летом за более 7,5 млн грн.

По данным "Схем", Волынец не указал в декларации за 2020-й источник происхождения почти 3 млн грн на покупку квартиры. Журналистам объяснил, что деньгами помогла "женщина, с которой он проживает", но не упомянул о ней в отчетности, поскольку считал "необязательным".

В ноябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили нардепу Сергею Шахову из группы "Довіра" подозрение в недекларировании имущества на 60 млн грн.

В декабре генпрокурор возбудила уголовные производства в отношении двух народных депутатов от "Слуги народу" Александра Куницкого и Николая Кириченко, а также члена фракции "Європейська солідарність" Михаила Забродского за недостоверное декларирование.

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