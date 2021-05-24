Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского

"Нардеп Евгений Шевченко ничего не потеряет от исключения из фракции", говорит Алексей Голобуцкий. Фото: ТСН

Нардепа Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа", он не воспользовался шансом от президента Владимира Зеленского. Тот дает возможность всем оскандаленным депутатам реабилитироваться. Шевченко вместо этого ухудшил ситуацию, поздравив Александра Лукашенко после задержания сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Такое мнение Gazeta.ua озвучил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"В политический проект "Слуга народа" собирали кого угодно. Если бы взяли собаку, и она бы стала нардепом. "СН" долго колеблется относительно депутатов, которые попадают в скандалы, потому что у них нет идеологии. Объединенные только Зеленским. Они не могут найти критериев, кто может находиться во фракции, кто нет. Шевченко уже, пожалуй, не было возможности терпеть. Кроме исключения из фракции, больше ничего нельзя сделать. У нас есть конкретные силы, которые работают на Россию, является "пятой колонной", агентами РФ. Шевченко просто идиот. И все. Он верит в то, что говорит", – говорит политтехнолог.

И добавляет: "В "Слуге народа" проблема со многими депутатами. Зеленский сказал: если человек добрый, то ему дают второй шанс. А Шевченко не исправился".

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Нардеп ничего не потеряет от исключения из фракции, говорит Голобуцкий. "Он мажоритарщик. Ничего сделать нельзя. Далее будет депутатом", – отмечает политтехнолог.

"Один-два депутата не решают ничего. Решают десятками, когда надо голосовать. Постоянно надо с кем-то договариваться. Шевченко, кстати, не голосовал за многие вещи. Что от него для фракции?" – отмечает Голобуцкий.

Скандального народного депутата Евгения Шевченко выгнали из фракции "Слуга народа". 23 мая, когда в Беларуси задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, Шевченко восхвалял самопровозглашённого президента страны, диктатора Александра Лукашенко. 20 апреля Евгений Шевченко в Минске встречался с Александром Лукашенко. В позапрошлом году "слуга народа" на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистов". В феврале этого года он ездил на сборы в самопровозглашённого президента Беларуси.