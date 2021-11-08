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Нардеп Шахов скрыл имущества более чем на 15 млн грн - НАПК

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Нардеп Шахов скрыл имущества более чем на 15 млн грн - НАПК
Нардеп Шахов в декларации не указал гражданскую жену, а вместе с ней многочисленное элитное имущество. Фотоколлаж: "Радіо Свобода"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило признаки недостоверного декларирования в действиях народного депутата, члена группы "Доверие" Сергея Шахова на 15,4 млн грн.

Об этом сообщило "Радіо Свобода"

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" рассказали, что депутат не указывает в декларации свою гражданскую жену Инну Журбу, а также оформленное на нее элитное имущество и доли в уставных капиталах ряда компаний.

Проверка, которую НАПК начало в марте, обнаружила, что депутат не указал в декларации сведений о члене своей семьи.

Журналисты выяснили, что на нее записаны два коттеджа под Киевом в элитном городке "Солнечная Долина" общей площадью 2 тыс. кв. м, квартиры и паркоместа в столице, земельные участки.

НАПК установило, что в прошлом году Шахов с Журбой летали в Швейцарию и Катар, при этом за авиабилеты заплатили со счетов одного юридического лица. Это свидетельствует об общих расходах и наличии общего бюджета, необходимых для установления факта отношений.

Подтвердить совместное проживание Нацагентству помогли и в НАБУ, детективы которого осуществляют уголовное производство касательно Шахова.

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В Нацагентстве посчитали стоимость имущества, записанного на Журбу, доли в уставных капиталах компаний, которыми она совладеет, и насчитали в декларации депутата недостоверных сведений на 15,4 млн грн.

НАПК заявили о признаках нарушения по уголовной статье - декларирование недостоверной информации.

Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности на срок до трех лет.

Результаты проверки НАПК привлекут к уголовному производству НАБУ.

В октябре детективы НАБУ провели обыск в жилом доме, владельцем которого является Инна Журба.

Сергей Шахов дважды избирался в Верховную Раду. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году – по округу в Луганской области. Является членом партии "Наш край".

Он является членом Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

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