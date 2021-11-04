НАБУ обыскало гражданскую жену нардепа Шахова - СМИ

Нардеп Шахов в декларации не указал гражданскую жену, а вместе с ней многочисленное элитное имущество, оформленное на нее, сообщали журналисты. Фотоколлаж: "Радіо Свобода"

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в жилом доме, владельцем которого является Инна Журба – гражданская жена народного депутата из группы "Довіра" Сергея Шахова.

Об этом сообщает "Слово і діло" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Обыск проводили в рамках уголовного производства по факту лжи в декларации Шахова. Следственные действия проводили еще 20 октября и изъяли определенную документацию, связанную с домом сожительницы нардепа.

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В апреле журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" сообщали, что Шахов в декларации за 2020 год не указал двухэтажное здание в селе Романков Обуховского района под Киевом, свою гражданскую жену, а вместе с ней многочисленное элитное имущество, оформленное на нее.

По данным журналистов, на Инну Журбу записано имение в коттеджном городке Киевской области "Сонячна долина" площадью более 600 кв м. Сожительница депутата владеет в этом городке еще одним большим коттеджем - площадью 1330 кв м.

Также у нее в собственности 27 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 113 га.

Как выяснили журналисты, в мае прошлого года Журба также стала владелицей восьми квартир и восьми паркомест в элитной многоэтажке на Печерске.

Кроме того, у гражданской жены нардепа 60% уставного капитала в компании по управлению недвижимым имуществом в столице – "Центр да Винчи".

5 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова возбудила уголовное производство по факту лжи в декларации Шахова. Подследственность по делу определили за детективами НАБУ и прокурорами САП.

Сергей Шахов дважды избирался в Верховную Раду. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году – по округу в Луганской области. Является членом партии "Наш край". Он является членом Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.