Нардеп рассказал, что ждет правительство в ближайшее время

Правительство во главе с премьером Шмыгалем работает второй год. Фото: kmu.gov.u

Существенных кадровых изменений в Кабинете министров в ближайшее время не ожидается. Об этом Gazeta.ua сказал народный депутат от "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Чтобы стоило сделать - это признать тех, кто дискредитирует Украину. Степанове и Шкарлете (министр здравоохранения и министр образования. - Gazeta.ua). Но таких перестановок не стоит ожидать. Стефанчук (первый вице-спикер) сказал, что только одна замена согласована, имея в виду министра энергетики", - рассказал нардеп.

"Полностью провалено оборонный заказ, что в ответственности министра обороны.

Огромная проблема в том, что нет людей, которые готовы работать в правительстве Шмыгаля. Поэтому существенных кадровых изменений не планируется", - сказал Юрчишин.

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В команде президента Владимира Зеленского критически не хватает людей, отметил нардеп.

"Но больше всего не хватает мотивации для тех, кто способен что-то делать", - сказал Юрчишин.

Фракция "Слуга народа" обсудит вопрос увольнения министра здравоохранения Максима Степанова в мае. В Верховной раде собрали более 150 подписей депутатов за проведение внеочередного заседания ВР, чтоб говорить об отставке Степанова.