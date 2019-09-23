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понедельник, 23 сентября 2019 18:21

Нардеп от "Слуги народа" оскандалилась из-за помощников
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Фото: сайт ВРУ

Народный депутат Марина Никитина от фракции "Слуга народа" взяла помощниками на платной основе своего мужа и визажистка.

Депутат прошла по округу №82 в Запорожской области, об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Так, зарплату у нардепа получать Александр Никитин и Виктория Гужва. Им будут платить около 17 тыс гривен в месяц. О своих помощников Никитина написала в Facebook.

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"Александр Никитин организовывал все движение команды Зе! С января 2019 по всему 82 округа занимался защитой результатов президентских выборов в обоих турах как доверенное лицо Зеленского, затем как доверенное лицо ЧП" Слуга народа ", он курировал волонтерское движение Зекоманды и продолжает эту деятельность. Именно по его знания округа и связи с активистами и общественностью он стал помощником нардепа. Но отнюдь не из-за родственные связи", - заверила она.

Новый министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который ранее был директором телеканала СТБ, не считает себя человеком украинского олигарха Виктора Пинчука, которому принадлежит телеканал.

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