Нардеп от партии Зеленского и дело о взяточничестве: появились новые подробности

Юрченко баллотировался от партии "Слуга народа" по округу в Киеве.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование уголовного производства по подозрению в получении взятки народным депутатом от "Слуги народа" Александром Юрченко.

"3 марта детективы под процессуальным руководством прокуроров сообщили народному депутату и его посреднику в получении неправомерной выгоды об открытии материалов по делу для ознакомления", - сообщил бюро.

Собранные доказательства являются достаточными для составления обвинительного акта, заявили в САП.

По данным следствия, нардеп попросил передать ему через посредника $13 тыс. взятки за внесение предложений в законопроект "Об управлении отходами" и в дальнейшем еще $200 тыс. для подкупа депутатов - членов соответствующего комитета.

В прошлом году в августе детектив "под прикрытием" передал 1-ю часть взятки посреднику. Затем соучастники планировали получить следующую часть средств, по версии следствия.

Однако НАБУ было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение спецзадания, поскольку участники преступления были проинформированы о документировании их деятельности.

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15 сентября 2020 года НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче взятки Юрченко. В бюро подготовили проект подозрения "слуге", но не могли вручить нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она заявила, что недостаточно оснований. Потом Венедиктова все-таки подписала подозрение. 17 сентября Юрченко исключили из фракции "Слуга народа". 21 сентября Высший антикоррупционный суд взял его под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Депутат вышел под залог.