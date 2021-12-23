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четверг, 23 декабря 2021 21:35

Нардеп от ОПЗЖ имеет гражданство РФ, а его бизнес заливал украинские танки некачественным маслом - "Схемы"

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Нардеп от ОПЗЖ имеет гражданство РФ, а его бизнес заливал украинские танки некачественным маслом - &quot;Схемы&quot;
Пономарев как минимум 18 лет имеет паспорт РФ, сообщили журналисты. Фотоколлаж: "Схеми"

Народный депутат от ОПЗЖ Александр Пономарев имеет гражданство РФ.

Об этом рассказали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" в новом сюжете.

Выяснили, что Пономарев как минимум 18 лет имеет паспорт РФ.

Впервые документ гражданина России ему выдали в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области. Именно там он зарегистрировал и место своего проживания.

В 2007-ом году Пономареву исполнилось 45 лет, согласно законодательству РФ он получил новые российские документы.

Жители Бердянска, что в Запорожской обл, называют Пономарева "теневым хозяином" города и "местным феодалом". Среди товарищей нардепа – экс-председатель Запорожской ОГА Константин Брыль, бизнесмен Леонид Крючков, и.о мэра Бердянска Александр Свидло, депутат от "Европейской солидарности" в горсовете Ксения Буханова.

Официально все компании и связывающие с нардепом предприятия контролируют его родственники и знакомые.

Так называемая бизнес-группа Пономарева насчитывает 35 компаний. Некоторые из них уже много лет оказывают существенное влияние на боеспособность украинской армии.

На производстве смазочных масел специализируется главный актив бизнеса нардепа – компания "Агрінол".

Компания попала в громкий скандал. Ее проверяют на причастность к умышленной порче более 20 украинских танков в 2017 году – из-за поставок некачественных смазочных масел.

Министерство обороны объявляло тендеры на закупку моторного масла для украинской армии. "Агрінол" победил. Для нужд бронетехники Вооруженных сил Украины обязывался поставить 350 тонн моторного масла марки "Азмол Гарант".

За это Минобороны должно заплатить компании более 21,5 млн грн.

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Два платежа на счет компании совершили почти сразу после подписания соглашений. Однако за полгода оказалось, что поставленное моторное масло производства "Российско-украинского совместного научно-производственного предприятия "Агрінол" не отвечает требованиям качества, потому что компания якобы изменила рецептуру и не провела ее квалификационные испытания.

Поэтому при эксплуатации масла в двигателях танков образовались зола и нагар и вышли из строя. Более 20 танковых двигателей были повреждены.

Сломанные танки и ненадлежащее качество масла привлекли внимание СБУ. В конце июля 2017 года появилось уголовное производство.

Кроме государственной измены, уголовное производство касалось еще двух статей – предоставление и получение взятки.

В получении взятки от "Агрінол" следствие подозревало начальника службы горючего и горючих материалов Тыла Командования Сухопутных войск и начальника 10-го Химмотологического центра Минобороны.

По версии следствия, первый предоставлял незаконные преимущества компании при проведении госзакупок, второй организовывал выдачу ложных протоколов о качестве масла.

Менее чем за полгода в истории с выведенными из строя танками, некачественным маслом и взятками из названия компании исчезли слова "российско-украинское".

А в начале февраля 2018-го компания обнародовала письмо – якобы ответ Минобороны на свой запрос относительно качества смазочных масел. В нем говорилось, что причина поломки танков – не масло.

В СБУ журналистам сообщили, что с сентября этого года делом начало заниматься Государственное бюро расследований.

Тем временем "Агрінол" продолжает поставлять смазочные средства для украинской армии. Как напрямую, так и через своего дилера – компанию "Міроіл".

Весь смазочный бизнес, связываемый с нардепом, получил особые позиции в сфере закупок масел для танков ВСУ.

В марте председателю СБУ Ивану Баканову в Верховной Раде заявляли, что действующий нардеп Андрей Аксенов имеет российское гражданство.

В Верховной Раде есть народные депутаты, у которых есть паспорта страны-агрессора РФ, заявлял нардеп от "Слуга народа" Олег Дунда.

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