Нардеп объяснил, почему Нацполиция не спешит охранять пассажиров Укрзализныци

Транспортная милиция не сопровождает поезда с 2012 года. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Министерство внутренних дел борется за дополнительные ресурсы. Но когда граждане не чувствуют себя в безопасности в поездах, ультиматумов быть не может.

Деньги на это можно найти, просмотрев статьи расходов МВД, говорит Gazeta.ua народный депутат из "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"Министерство внутренних дел как администратор и распорядитель бюджетных средств, выделяемых на большинство правоохранительных органов, борется за дополнительные ресурсы. Мы не можем утверждать или отрицать то, что нужны дополнительные деньги на силовиков. Но невыполнение полицией своих функций четко показывает, кто заинтересован в нерешении вопросов до момента, пока им не предоставят дополнительное финансирование. Но МВД занимает деструктивную позицию. Вместо решать вопрос поставили ультиматум: нет средств - нету безопасности для граждан в поездах".

Деньги можно найти, если посмотреть статьи расходов ведомства, считает нардеп.

"МВД требует, а не просит. Есть конструктивный подход, когда полиция обеспечивает безопасность в тех возможностях, которые есть. И говорит: мы бы делали лучше, патрулей было бы больше, но для этого нужны дополнительные средства, вот расчеты. Если бы это все было на фоне того, что по другим статьям нет перерасхода, нет вопросов к тендерам. А так - пусть граждане страдают, пока нам не выделят сумму, которую мы требуем".

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"Нацполиции не доверяют 58% граждан. Это доказательство того, что реформа правоохранительных органов, которую шестой год администрирует министр Аваков, идет не в том направлении. Вместо повышения доверия имеем падение. Сейчас оно критическое. Если большая часть общества не доверяет правоохранительным органам, значит они не справляются со своей функцией. Больше ответственности на Авакове и Зеленскому. Президент имел уже несколько возможностей поменять министра, который довел правоохранительные органы до такого уровня недоверия. И не сделал этого. Ответственность лежит и на парламентском большинстве, которое несколько раз могло поменять министра. Сейчас ответственность ложится и на людей, которые в процессе администрирования МВД и Национальной полиции".

В поезде "Киев - Мариуполь" ночью 31 июля неизвестный без одежды ворвался в купе к Анастасии Луговой, которая ехала с 7-летним сыном. Избил ее и пытался изнасиловать. Женщина звала на помощь. Ее защитила проводница соседнего вагона. В Киеве нападающего задержали, взяли под стражу на два месяца без права внесения залога. Им оказался трижды судимый Виталий Рудзько. Транспортная милиция не сопровождает поезда с 2012 года. "УЗ длительное время пытается привлечь представителей полиции для обеспечения общественного порядка в поездах. Силовики же настаивают, чтобы такие услуги предоставлялись платно. Это дополнительные 250 миллионов гривен в год", - пишет член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко.