Нардеп Новинский съездил в Россию - там в рясе посетил службу РПЦ

Новинский - на службе в РПЦ. Скриншот с видео.

Бывший "регионал", внефракционный нардеп Вадим Новинский поехал в Российскую Федерацию. 12 сентября он принял участие в богослужении в Санкт-Петербурге, посвященном герою России, князю Александру Невскому, сообщила "ЛІГА. net".

Службу в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры провел председатель РПЦ Кирилл.

Ранее Новинский в эфире российского православного телеканала "Спас" рассказал, что дьяконом он стал 7 апреля 2020. Сделал это глава РПЦ в Украине Онуфрий.

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В мартовском глобальном рейтинге миллиардеров Forbes Новинский занимает седьмое место среди самых богатых людей Украины. Его состояние оценивают в $1,4 млрд.

"Напоминаю, что российский олигарх Новинский получил украинский паспорт в 2012 году от государственного изменника Януковича. Казалось бы, для чего вообще было получать украинский паспорт, если так хочется тусоваться с патриархом Кириллом в Петербурге? Ответ прост - чтобы работать здесь в интересах Москвы и пилить на металл стратегические украинские предприятия", - пишет в Facebook блогер Денис Казанский.

В июне этого года журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" сообщали, что Новинский непублично посещал Офис президента. В июле его записали в базу сайта "Миротворец", как "агента влияния РПЦ".