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четверг, 15 июля 2021 14:36

Нардеп Мовчан рассказал про новации законопроекта об ускорении приватизации

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Нардеп Мовчан рассказал про новации законопроекта об ускорении приватизации
Нардеп Алексей Мовчан: "Законопроект №4572 - важнейший для государства, для инвесторов". Фото: Антикор

Народный депутат фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан рассказал о возможностях экономического роста, которые откроет принятие законопроекта №4572 о стимулировании привлечения инвестиций.

Соответствующее заседание Верховной Рады состоится в четверг, 15 июля.

"Однозначно, комплексный законопроект важнейший - для государства, для инвесторов, для регионов и общин. Он решает сразу несколько насущных вопросов: способствует привлечению инвестиций и их защиты, предлагает механизмы, совершенствуют приватизационные процессы. Появилась возможность превратить балласт для бюджета на предприятия, работающие на развитие украинской экономики. А это значит, что бизнес будет работать, появятся новые рабочие места, территории и общества получат новые возможности для роста. Изменения в законодательстве закладывают базис для экономического роста на годы вперед", - рассказал нардеп.

Законопроект №4275 значительно расширит список имущества, доступного для приватизации. В соответствии с этим, можно будет получать прибыль с продажи арестованного имущества, предварительно списав долг, если он был получен до 1 января 2021 года.

Закон обеспечит защиту прав потенциальных инвесторов. Новые владельцы получат возможность работать с рыночной кредиторской задолженностью, которая накопилась на предприятии.

Действие закона позволит отменять решение о приватизации. Это возможность может быть особо полезной в прифронтовых зонах, где некоторые объекты могут быть использованы в военных целях.

Положительный эффект от реформы ощутят и территориальные общины. 10% от продажи объектов малой приватизации будут направлены на финансирование органов местного самоуправления.

Ожидаемый экономический эффект от принятия комплексного законопроекта - 12-15 млрд грн в следующем году, а также более 200 млрд грн в последующие периоды.

Напомним, что законопроект №4572 разработан Фондом государственного имущества, народными депутатами Верховной Рады, Кабмином и Нацсоветом реформ.

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Дата
15
июля

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