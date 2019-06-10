Нардеп, который называл Сенцова "террористом", возглавил "регионалов" на выборах

Список партии "Оппозиционный блок" (бывшие "регионалы") на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавил внефракционный народный депутат Евгений Мураев.

Список кандидатов в народные депутаты обнародовали в понедельник в Киеве на Форуме объединенных оппозиционных сил "Довіряй справам".

"Оппоблок" выдвинул 225 кандидатов в списке по общегосударственному избирательному округу.

Среди кандидатов: нардеп Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, нардеп Вадим Новинский, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Запорожья Владимир Буряк, мэр Ужгорода Богдан Андреев.

На прошлой недели партии "Опозиційний блок", "Партія миру та розвитку", "Наші", "Відродження" и "Довіряй справам" объединились для похода на парламентские выборы.

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7 июня 2018-го Евгений Мураев назвал заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом. Об этом он заявил в эфире телеканала "112.Україна".

"Сенцова можно по разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националестической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - заявлял Мураев.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям "государственная измена" и "заведомо ложное сообщение о совершении преступления".