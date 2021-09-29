Нардеп, которого трижды ловили на кнопкодавстве, на суде упорно этого не признает

Владислав Поляк избирался по мажоритарному округу в Закарпатской области. Фото: @poliakvladislav

В среду в Печерском районном суде города Киева состоялось второе заседание по делу по обвинению народного депутата из группы "Доверие" Владислава Поляка в кнопкодавстве.

Об этом сообщило движение "Чесно"

Судья Светлана Шапутько заслушала стороны обвинения и защиты о порядке исследования письменных, видеодоказательств, а также установила личность обвиняемого нардепа.

Прокурор Константин Цирфа зачитал обвинительный акт, в котором перечислил ряд нарушенных обвиняемым статей законов.

Нардеп ответил что содержание обвинения ему понятно, но виноватым себя не признает и давать показания не отказывается.

В то же время прокуратура намерена доказать, что депутат совершил уголовное преступление. Для этого предоставит суду показания свидетелей и аудио и видеоматериалы, письменные и вещественные доказательства.

Адвокат Поляка отметил, что защита будет доказывать невиновность своего клиента.

Выслушав обе стороны, судья постановила сначала исследовать доказательства стороны обвинения и допросить свидетелей, затем - доказательства стороны защиты и свидетелей от защиты, а после исследования доказательств допросить обвиняемого.

В деле есть пять-семь дисков с аудио- видеоматериалами на два-три часа и три тома письменных доказательств и около 15-20 свидетелей, сообщил прокурор.

Следующее заседание назначили на 1 декабря.

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После судебного заседания "Чесно" поинтересовались у нардепа, не обидно ли ему - единственному из многих кнопкодавов - ходить в суды за свое нарушение и "отдуваться за всех".

"Я не отдуваюсь, не за что отдуваться", - ответил Поляк.

Это при том, что "Честно" по меньшей мере трижды фиксировал, как политик кнопкодавил при рассмотрении поправок к законопроекту об открытии рынка земли, сообщают активисты.

В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора, нардеп будет досрочно лишен мандата.

Также Поляку грозит штраф от 51 до 85 тыс. грн.

В феврале этого года Офис генерального прокурора впервые объявил народному депутату подозрение в кнопкодавстве. 21 февраля в прошлом году Поляк голосовал за трех коллег при рассмотрении поправок к закону о земле. Это зафиксировали наблюдатели из движения "Чесно". В тот же день по данному факту открыли уголовное производство. 2 марта в Верховной Раде заработала сенсорная кнопка.