Народному депутату впервые сообщили о подозрении за "кнопкодавство"

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Офис генерального прокурора Украины впервые сообщил о подозрении в "кнопкодавстве" народному депутату.

"Офис генпрокурора по поручению главы ведомства Ирины Венедиктовой сообщил о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Рады голосований вместо другого народного депутата (кнопкодавство)", - сообщают источники "РБК-Украина" в правоохранительных органах.

По информации "РБК-Украина", подозрение сообщили народному депутату Владиславу Поляку из группы "Доверие".

Это 1-й случай привлечения к ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.

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Венедиктова заявила, что нардепа вызывали в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако он не явился и о причинах неявки не сообщил.

"Письменное уведомление о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, направлено в Аппарат Верховной Рады Украины, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи", - написала генпрокурорка в Facebook.

Закон о наказании народных депутатов за "кнопкодавство" вступил в силу 16 января 2020 года.