Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива на заседании Верховной Рады ласкал свои гениталии.

Соответствующее видео появилось в сети.

В сессионном зале на столе члена фракции "ОПЗЖ" лежал телефон с "Юлией Конкурс Красоты Одесса".

В Facebook сразу высмеяли видео-факт.