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среда, 02 октября 2019 19:23

Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой

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Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива на заседании Верховной Рады ласкал свои гениталии.

Соответствующее видео появилось в сети.

В сессионном зале на столе члена фракции "ОПЗЖ" лежал телефон с "Юлией Конкурс Красоты Одесса".

В Facebook сразу высмеяли видео-факт.

 
С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 17 народных депутатов пропустили более 90% голосований. Из них 14 представители фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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02
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