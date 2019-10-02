Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива на заседании Верховной Рады ласкал свои гениталии.
Соответствующее видео появилось в сети.
В сессионном зале на столе члена фракции "ОПЗЖ" лежал телефон с "Юлией Конкурс Красоты Одесса".
В Facebook сразу высмеяли видео-факт.
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С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 17 народных депутатов пропустили более 90% голосований. Из них 14 представители фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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