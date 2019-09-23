Кум Путина с соратниками пропустили больше всего голосований

Медведчук с Рабиновичем - среди лидеров антирейтинга. Фото: Стас Козлюк

С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 17 народных депутатов пропустили более 90% голосований. Из них 14 являются представителями фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", 2 - из группы "За будущее", 1 - с ВО "Батькивщина".

Об этом сообщают в Комитете избирателей Украины.

Почти не голосовали в августе-сентябре Вадим Рабинович (принял участие в 1% голосований), Юрий Солод (2%), Ренат Кузьмин (3%), Вадим Столар (5%), Юрий Бойко (5%), Виктор Медведчук (5 %), Юлия Левочкина (5%), Антон Яценко (6%), Григорий Суркис (6%), Тарас Козак (6%), Александр Фельдман (6%), Игорь Абрамович (6%), Анатолий Урбанский (6% ), Сергей Ларин (6%), Сергей Тарута (7%), Александр Пузанов (10%), Виталий Борт (10%).

Указанные нардепы, как правило, присутствовали на заседаниях ВР, однако пропустили голосования без уважительных причин таких как болезнь или командировка.

Среди глав парламентских фракций показатели участия в голосованиях такие:

Давид Арахамия ("Слуга народа", 79%)

Артур Герасимов ("ЕС", 68%)

Тарас Батенко (группа "За будущее", 58%).

Сергей Рахманин ("Голос", 56%)

Ирина Геращенко ("ЕС", 53%),

Виктор Бондарь (группа "За будущее", 28%)

Юлия Тимошенко (ВО "Батькивщина", 23%).

Касательно посещений заседаний, то самый высокий результат у нардепов "Слуги народа" и "Голоса". В среднем были письменно зарегистрированы 94% депутатов из этих фракций.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 422 народных депутата. 251 - во фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформе - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщине", 20 - "Голосе", 22 - группе "За будущее".