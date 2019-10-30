Нардеп Яременко извинился за секс-скандал в Раде

Яременко извинился за свою переписку. Фото: Цензор

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко извинился за свое объяснение относительно секс-переписки в Верховной Раде.

"Не все решения бывают одинаковыми удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента", – написал Яременко в Facebook.

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"Слуга народа" Яременко попался на интимной переписке в Раде, потом поспешил оправдаться, что все заснятое журналистами было заранее продуманной провокацией.