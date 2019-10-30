После секс-переписки Яременко набросился на журналистов

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что сфабриковал скандальную переписку, чтобы подловить журналистов.
Об этом он сказал в кулуарах парламента.
"Я решил таким образом продемонстрировать протест. Показать, что это не журнализм, а издевательство над информационными потоками, над людьми. Когда что-то увидели, не выяснили, и выбросили как желтый горячий факт... Этой переписки нет... Это все фабрикация", - сказал Яременко.
Он считает, что эта ситуация показала, что фотографировать переписки нардепов - "это идиотизм".
На вопрос, готов ли он пройти детектор лжи, сказал, что не видит смысла. И ждет настоящую дискуссию относительно того, кому можно верить.
Сегодня журналисты зафиксировали переписку народного депутата Богдана Яременко якобы с девушкой Алиной на сайте знакомств. Она предлагает политику секс и расписывает детали.
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