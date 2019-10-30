После секс-переписки Яременко набросился на журналистов

На вопрос, как отреагировала жена на такие действия, Яременко сказал, что она не всегда понимает его юмор

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что сфабриковал скандальную переписку, чтобы подловить журналистов.

Об этом он сказал в кулуарах парламента.

"Я решил таким образом продемонстрировать протест. Показать, что это не журнализм, а издевательство над информационными потоками, над людьми. Когда что-то увидели, не выяснили, и выбросили как желтый горячий факт... Этой переписки нет... Это все фабрикация", - сказал Яременко.

Он считает, что эта ситуация показала, что фотографировать переписки нардепов - "это идиотизм".

На вопрос, готов ли он пройти детектор лжи, сказал, что не видит смысла. И ждет настоящую дискуссию относительно того, кому можно верить.

Сегодня журналисты зафиксировали переписку народного депутата Богдана Яременко якобы с девушкой Алиной на сайте знакомств. Она предлагает политику секс и расписывает детали.