НАПК увидело криминал в отчетах известных партий

В 2016-2017 годах НАПК направило в Нацполицию 19 материалов в отношении 16 политических партий. Фото: ukrinform.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило в финансовых отчетах трех партий за 2018 год признаки уголовного преступления.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовного преступления в трех отчетах политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2018 году. Соответствующие материалы уже направлены в Национальную полицию Украины", - говорится в сообщении.

По результатам анализа отчетов, партии "Батькивщина", "Укроп" и "Социал-демократическая партия" подали заведомо недостоверные сведения. НАПК направило в Нацполицию три материала по "Батькивщине" и по два материала в отношении "Социал-демократической партии" и партии "Укроп".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп скрыл бизнес

В целом на протяжении 2016-2017 годов Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в Национальную полицию 19 материалов в отношении 16 политических партий. В списках "Аграрная партия Украины", "Наш край", "Народный рух Украины", "Новая политика", "Самоуправляющееся Украинское государство", "Зеленые", ВО "Свобода", "Коммунистическая партия Украины", "Партия сильной власти" , "Собственная сила", "Партия вольных демократов", Политическое объединение "Прямое действие", "Патриотическая партия Украины", "Украинская партия честности, борьбы с коррупцией и организованной преступностью", "Национально-демократическое объединение "Украина" , "Батькивщина".