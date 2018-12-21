НАПК увидело криминал в отчетах известных партий

 
Ексклюзивы
1/5
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 540
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 603
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 864
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 522
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 3744
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 234
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1944
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3861
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4689
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
7
4
4
7
4
В Раде из-за РПЦ подрались нардепы
В Раде из-за РПЦ подрались нардепы
Ахметова и экс-&quot;регионалов&quot; больше не подозревают в финансировании терроризма - нардеп
Ахметова и экс-"регионалов" больше не подозревают в финансировании терроризма - нардеп
Ногами вперед: наказали россиян, которые хотели высказаться против Путина
Ногами вперед: наказали россиян, которые хотели высказаться против Путина
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Вакарчук напомнил о Майдане
Вакарчук напомнил о Майдане
Видео
Все видео
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
Порошенко дал пресс-конференцию
Порошенко дал пресс-конференцию
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Порошенко умеет выживать в различных ситуациях, это может обернуться против него - Кошулинский
Порошенко умеет выживать в различных ситуациях, это может обернуться против него - Кошулинский
Интервью
1/5
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 603
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1467
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2439
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1602
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3186
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 декабря 2018
Просмотров: 198
Хочеться вірити, ми почали перегравати Московію
Добре бути розумним через віки й роки. Головне – безпечно, жодного ризику для репутації. "Треба було це зробити ще 2014-го" – у ...
пятница, 21 декабря 2018 19:48

НАПК увидело криминал в отчетах известных партий

  Комментировать
НАПК увидело криминал в отчетах известных партий
В 2016-2017 годах НАПК направило в Нацполицию 19 материалов в отношении 16 политических партий. Фото: ukrinform.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило в финансовых отчетах трех партий за 2018 год признаки уголовного преступления.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовного преступления в трех отчетах политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2018 году. Соответствующие материалы уже направлены в Национальную полицию Украины", - говорится в сообщении.

По результатам анализа отчетов, партии "Батькивщина", "Укроп" и "Социал-демократическая партия" подали заведомо недостоверные сведения. НАПК направило в Нацполицию три материала по "Батькивщине" и по два материала в отношении "Социал-демократической партии" и партии "Укроп".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп скрыл бизнес

В целом на протяжении 2016-2017 годов Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в Национальную полицию 19 материалов в отношении 16 политических партий. В списках "Аграрная партия Украины", "Наш край", "Народный рух Украины", "Новая политика", "Самоуправляющееся Украинское государство", "Зеленые", ВО "Свобода", "Коммунистическая партия Украины", "Партия сильной власти" , "Собственная сила", "Партия вольных демократов", Политическое объединение "Прямое действие", "Патриотическая партия Украины", "Украинская партия честности, борьбы с коррупцией и организованной преступностью", "Национально-демократическое объединение "Украина" , "Батькивщина".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «НАПК увидело криминал в отчетах известных партий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

"Украину нужно любить до глубины кармана" - Чикаленко раздавал деньги писателям

Самый большой и самый мощный в мире - как создавали украинскую "Мрію"

Террористы взорвали самолет в воздухе

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 117818
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 44216
Показали, как выглядит &quot;мертвая зона&quot; оккупированного Донецкая
Показали, как выглядит "мертвая зона" оккупированного Донецкая
14
 Просмотров: 39513
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 15939
&quot;Еще хуже елки у нас люди не видели&quot;
"Еще хуже елки у нас люди не видели"
19
 1 Просмотров: 14715
Политика
Драка в Раде развеяла миф о мужской силе "Опоблока" - Басараб
Драка в Раде развеяла миф о мужской силе "Опоблока" - Басараб
 Просмотров: 693
Электоральные симпатии: за кого готовы голосовать украинцы на выборах президента и Рады
Электоральные симпатии: за кого готовы голосовать украинцы на выборах президента и Рады Просмотров: 486
Послушали Порошенко: Центризбирком назначил выборы во время военного положения
Послушали Порошенко: Центризбирком назначил выборы во время военного положения Просмотров: 477
Медведчук на российском ТВ козырял переговорами с Путиным
Медведчук на российском ТВ козырял переговорами с Путиным Просмотров: 594
Цель Медведчука – помочь Порошенко сохранить власть - эксперт
Цель Медведчука – помочь Порошенко сохранить власть - эксперт 2 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
7
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
5
Украина получила новые боевые вертолеты
4
Митрополит Епифаний прокомментировал переименование УПЦ МП
3
Почему Тимошенко потеряла почти половину подписчиков на Youtube
3
В Раде из-за РПЦ подрались нардепы
Голосов: 33120
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua